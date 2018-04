Subindo a serra

Sonhei que a noite era festiva e triste a lua

E nós dois na estrada enluarada fria e nua

Nuvens a correr em busca de quimeras

E com nossas ilusões de fantasias

De viver como no céu, a cantar uma doce canção

Que enche de luz o amor e a vida

Nas lindas primaveras.

Cheguei agora há pouco a Campos do Jordão, no caminho a letra da “Canção do Poeta do Século XVIII”, de Villa-Lobos. O fim de tarde veio caindo rápido no subir da serra. E então eu troquei Villa pela “Sinfonia Órgão”, de Saint-Saens, a melancolia emocionada das cordas no primeiro movimento, cortando a gente tanto quanto o frio do início de noite. Villa, música francesa. O Festival de Inverno começa daqui a pouco no Auditório Claudio Santoro, prevendo uma temporada de 46 concertos que se articulam entre os dois temas. Campos continua aquela curiosa mistura incongruente de brasis.A noite se pretende festiva, com a presença da soprano Maria Bayo. O festival entra em nova fase, com nova direção executiva, que promete observar a edição deste ano como laboratório para mudanças futuras. Que a lua nos seja gentil.