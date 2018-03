Notícia fresquinha: a pianista Maria João Pires cancelou agora no final da manhã o recital que faria na noite de quinta-feira no Municipal, para inaugurar o novo piano Steinway do teatro. Por motivos de saúde, ela ficará na Bahia. E, em seu lugar, apresenta-se o pianista Nelson Freire.

