Os indicados ao Prêmio Carlos Gomes

Depois de dois anos de ausência, está de volta o Prêmio Carlos Gomes, agora sob chancela da editora Algol. A premiação foi repaginada, ganhou novas categorias e um processo diferente e mais democrático de escolha de vencedores. A lista de indicados acaba de ser divulgada.

São eles:

Solista instrumental

Dimos Goudaroulis, violoncelo

Fábio Zanon, violão

Sonia Rubinsky, piano

Regente

Fábio Mechetti

Ira Levin

John Neschling

Conjunto de câmara

Orquestra de Câmara da Osesp

Orquestra do Estado do Mato Grosso

Quinteto Villa-Lobos

Orquestra Sinfônica

Orquestra do Teatro Nacional Cláudio Santoro

Orquestra Filarmônica de Minas Gerais

Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo

Cantor solista

Leonardo Neiva, barítono

Lício Bruno, barítono

Rodrigo Esteves, barítono

Cantora solista

Adriane Queiroz, soprano

Denise de Freitas, meio-soprano

Eliane Coelho, soprano

Regente de ópera

Luiz Fernando Malheiro

Roberto Duarte

Rodrigo de Carvalho

Direção de cena

André Heller-Lopes

Antônio Araújo

Felipe Hirsch

Figurino

Cássio Brasil

Fábio Namatami

Marcelo Marques

Raul Belém Machado

Cenário

André Heller-Lopes

Daniela Thomas

Renato Teobaldo & Roberto Rolnik Cardoso

Iluminação

Beto Bruel

Caetano Vilela

Jorge Takla

Espetáculo de ópera

“Aida” (Palácio das Artes, Belo Horizonte)

“O Castelo do Barba-Azul” (Theatro Municipal de São Paulo)

“Porgy and Bess” (Theatro São Pedro de São Paulo)

“Sansão e Dalila” (Theatro Municipal de São Paulo)

Troféu Guarany

Céline Imbert

Gilberto Mendes

John Neschling

Roberto Duarte

A lista de saiu da avaliação de um corpo de trinta especialistas, que indicaram e atribuíram notas aos candidatos em cada categoria. Agora, um corpo de jurados, composto por cerca de 200 membros de todo o Brasil, decidirá, por votação, o vencedor em cada categoria. Haverá também um júri popular, com participação aberta pela internet. O resultado desta votação será somado aos votos do Corpo de Jurados na escolha dos vencedores, na proporção de 10% dos votos dos jurados. Mais informações no site www.premiocarlosgomes.com.br. Os vencedores serão conhecidos em cerimônia na Sala São Paulo, no dia 11 de maio.