Prêmio Carlos Gomes – vencedores

Foi entregue ontem o Prêmio Carlos Gomes, em uma gostosa cerimônia na Sala São Paulo, desenhada para valorizar os indicados e premiados, objetivo alcançado. Não houve grandes surpresas na premiação – “O Castelo do Barba-Azul” e “Sansão e Dalila” foram os principais vencedores nas categorias ligadas à ópera; a Osesp levou mehor orquestra; a premiação de Denise de Freitas e Leonardo Neiva é prova da renovação do nosso canto lírico. Da mesma forma, foi bom ver novas categorias dedicadas a profissionais importantes sempre deixados em segundo plano – cenógrafos, figurinistas, iluminadores. John Neschling levou o Troféu Guarany pelo conjunto do trabalho de 12 anos com a Osesp mas, em Buenos Aires, não compareceu – e não mandou representante. A grande vencedora da noite, no entanto, foi a música brasileira, que voltou a ter uma premiação dedicada a seus artistas. Que venha 2010!

Solista Instrumental

Sonia Rubinsky

Regente

Fábio Mechetti

Conjunto de Câmara

Quinteto Villa-Lobos

Orquestra Sinfônica

OSESP -Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo

Cantor Solista (empate)

Leonardo Neiva

Rodrigo Esteves

Cantora Solista

Denise de Freitas

Regente de Ópera

Luiz Fernando Malheiro

Direção de Cena

André Heller-Lopes

Figurino

Fábio Namatame

Cenário

Daniela Thomas

Iluminação

Caetano Vilela

Espetáculo de Ópera

O Castelo do Barba-Azul

Troféu Guarany

John Neschling