Três novos títulos nacionais, nos quais é bom prestar atenção:

Gesto raro na música brasileira, que costuma ignorar o repertório de canções, a Algol está lançando o ciclo “A Canção da Terra”, de Gustav Mahler, na interpretação do Algol Ensemble, do tenor Fernando Portari, do barítono Rodrigo Esteves e do maestro Carlos Moreno. Eles registraram a versão de câmara da obra, preparada por Arnold Schoenberg. É um caminho interessante. Talvez faça falta ao ouvido a massa sonora de Mahler mas é interessante ver como o tratamento camerístico – e a clareza com que ele evidencia as texturas da escrita – nos ajudam a compreender o quanto é rica a escrita de Mahler. E não é por acaso que Schoenberg assina o arranjo – Mahler ensinou muito à geração que, nas primeiras décadas do século 20, ajudou a redefinir os caminhos da composição musical. Nesta versão, com belas interpretações de todos os envolvidos, o compositor austríaco é mais do que nunca o elo perdido que encerra o Romantismo ao mesmo tempo que nos abre em direção ao futuro. O lançamento será no dia 10 de setembro, às 18h30, na Livraria Cultura (Paulista).

Uma das mais importantes sopranos brasileiras da segunda metade do século 20, Maria Lucia Godoy está lançando uma coletâne de quinze canções do compositor Hekel Tavares. É um disco primoroso, equilibrado nos limites entre o erudito e o popular que marcam a obra de Tavares, compositor à espera, como tantos outros, de redescoberta por parte do público e dos artistas. O acompanhamento é do pianista Tulio Mourão. Mais no site de Maria Lucia. Lançamento: Itáu Cultural, dia 30, às 20h.

Na última década, a pianista Clara Sverner tem se dedicado a um projeto ambicioso: a gravação da integral das sonatas de Mozart. Projetos assim são raros no mercado discográfico nacional. Uma pena, pois registrar integrais oferece olhar bastante interessante sobre a evolução e a sensibilidade de um intérprete. O último disco acaba de chegar às lojas (selo Azul Music), que vendem ainda a caixa com cinco CDs com a integral.