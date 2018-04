Pela rede: Madonna, Lebrecht, Poplavskaya, Gay Talese, Almeida Prado, Beethoven…

Na “New Yorker”, perfil saboroso da soprano Marina Poplavskaya, por Gay Talese… Norman Lebrecht, com seu humor peculiar, abre o ano comentando uma entrevista do maestro alemão Christian Tielemann na qual ele diz ter vontade de trabalhar com Madonna – e, mais do que isso, conhecê-la melhor também fora dos palcos… No “New York Times”, John Rockwell fala das caixas de DVD e CD que estão sendo lançadas para comemorar os 40 anos de James Levine no Metropolitan Opera House de Nova York…Na revista “Concerto”, Leonardo Martinelli comenta o lançamento de “A Nona Sinfonia e Seu Duplo”, em que Daniel Bento faz análise comparativa da Nona Sinfonia e da Sonata Hammerklavier, e de disco dos Solistas de Paulínia com versão para piano e cordas da Sinfonia Eroica… Irineu Franco Perpétuo relembra o compositor Almeida Prado, morto no início de dezembro… e Camila Frésca faz balanço esclarecido do ano que se encerra, com saldo positivo para os clássicos… Da França, a notícia da morte do barítono francês Ernest Blanc.

Detalhe de “At The Opera”, de Mary Cassatt, via OutraMúsica.