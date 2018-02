Paulo Dallari assume direção geral da Fundação Teatro Municipal de São Paulo

Ex-chefe de gabinete do prefeito Fernando Haddad, o advogado Paulo Dallari é o novo diretor geral da Fundação Teatro Municipal de São Paulo. O anúncio foi feito na tarde de hoje por meio de nota oficial da Secretaria Municipal de Cultura. Ele substitui José Luiz Herencia, que pediu exoneração do cargo na última quinta-feira, alegando “divergências pessoais e interferências externas”.

Na nota, enviada em resposta a matéria publicada hoje pelo Estado, que revela um descompasso entre o maestro John Neschling, a secretaria Municipal de Cultura e artistas da fundação sobre a temporada de 2016, a secretaria afirma que “será dada continuidade ao trabalho de excelência realizado pelo teatro desde 2013 sob a direção artística do maestro John Neschling, que goza do apoio da Prefeitura”. Ao Estado, o secretário Nabil Bonduki havia dito, ontem, ser contra a ideia de uma distribuição de verbas que privilegiasse a temporada lírica perante as demais atividades do teatro, como sugerido pelo maestro em documento do início de outubro.

Ainda segundo a nota, “a temporada de 2016 será anunciada no início de dezembro próximo”. O texto diz também que a “a demissão, a pedido, do ex-diretor geral da fundação, José Luiz Herencia, se deu por questões admnistrativas e não artísticas”.