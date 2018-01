Para começar o ano

Umas das joias do cancioneiro brasileiro – música que nos leva a outro espaço, tempo, mundo, poesia; a outro amor, canto, paisagem.

Canção do Poeta do Século XVIII

Sonhei que a noite era festiva e triste a lua

E nós dois na estrada enluarada fria e nua

Nuvens a correr em busca de quimeras

E com nossas ilusões e fantasias

De viver como no céu, a cantar uma doce canção

Que enche de luz o amor e a vida

Nas lindas primaveras.