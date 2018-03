Papo de Música, de volta

O Papo de Música, podcast da revista “Concerto”, com participação de Irineu Franco Perpetuo, Leonardo Martinelli, Nelson Kunze e deste que vos escreve, está de volta. Na pauta, as óperas apresentadas pelo Teatro Municipal de São Paulo no começo do ano e minhas andanças pelo Metropolitan de Nova York em fevereiro. Para ouvir, basta clicar aqui.

E, para quem estiver de bobeira: amanhã, sábado, a partir das 19 horas, vou participar, com Betina Stegman e João Marcos Coelho, da transmissão de dois concertos do festival Music Nation, de Londres, que a Rádio Cultura retransmite por aqui. Primeiro, às 19 horas, música barroca com a Academy of Ancient Music; e, às 20h30, “Surrogate Cities”, de Heiner Goebbel (foto).

Bom fim de semana!