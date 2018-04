Agora há pouco fui ouvir as sinfonias de Brahms com Carlo Maria Giulini, numa caixa nova que traz as gravações dele com a Filarmônica de Los Angeles. Coloquei a segunda no computador e o iTunes foi procurar os dados do disco e, segundo ele, a gravação é de Libor Pesek com a Philarmonica Hungara. Deu pau no sistema em alguma esquina do mundo virtual ou o disco tá errado? Alguém se habilita?