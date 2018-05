O Municipal de volta: teatro restaurado, questões antigas, novos desafios

O Teatro Municipal de São Paulo será reaberto amanhã após três anos de reformas, poucos meses antes de completar 100 anos, em setembro. Serão ao todo três concertos para marcar a volta à ativa de um dos principais palcos do País. Amanhã e sábado, para convidados, e domingo, para o público, os músicos serão comandados pelo maestro Abel Rocha, novo diretor artístico da casa. Em jogo, o início de uma nova etapa na história do teatro, que, recém transformado em uma fundação, busca reocupar seu espaço na vida musical brasileira. A reforma do Municipal seguiu um cronograma acidentado. Desde o início do ano passado, quando se imaginava que o teatro seria reaberto, atrasos e indefinições em licitações levaram a sucessivos adiamentos e a reinauguração amanhã só foi confirmada pela Prefeitura há duas semanas, quando anunciou a programação da temporada do centenário. O período de reformas esteve marcado também por indefinições artísticas. Após a saída do maestro Jamil Maluf do cargo de diretor artístico, em novembro de 2009, o posto ficou vago até outubro passado, quando foi nomeado o maestro Alex Klein. No entanto, alegando diferenças com a Secretaria Municipal de Cultura, ele deixaria o teatro em fevereiro; semanas depois, seria nomeado o maestro Abel Rocha. Ao longo desse período, com a temporada esvaziada por conta do fechamento do teatro, da ausência de um bom palco alternativo e da falta de direção artística, o Municipal virou notícia por conta do desentendimento dos músicos com maestros e antigos problemas, como atrasos nos salários dos artistas. O saldo: com exceção de apresentações em concerto da Orquestra Experimental de Repertório, um dos principais palcos líricos da América Latina acabou ficando três anos sem produzir um só título. Por tudo isso, a reabertura do teatro é esperada com ansiedade – e a expectativa de um novo capítulo na vida dos corpos estáveis. Significativo, nesse sentido, é o programa do concerto de reabertura, que mobiliza um grande efetivo, tentando afastar o fantasma do sucateamento artístico. Serão interpretados o “Concerto para Quarteto de Cordas e Orquestra”, de Radamés Gnatalli; a “Suíte Festiva”, de Ronaldo Miranda; “Serenade to Music”, de Ralph Vaughan-Williams; e o “Te Deum”, de Bruckner. “As duas partes do programa espelham os diversos talentos musicais do teatro. A primeira parte, com a Sinfônica Municipal e o Quarteto de Cordas da Cidade de São Paulo. E, na segunda, a confirmação da vocação da casa à música vocal, lírica e coral-sinfônica”, explica Rocha.

***

Mil metros quadrados de carpetes e passadeiras; 14.262 pedaços de vidro restaurados, assim como 2.500 maçanetas e ferragens e 1.410 poltronas; cem funcionários em tempo integral; três anos de obras; orçamento total de quase R$ 26 milhões. A reforma do Teatro Municipal está envolta em uma profusão de números. Eles impressionam, mas contam apenas parte da história. Entre o resgate de antigos elementos do projeto, novas decorações e ajustes técnicos, a reforma tem como objetivo transformar o esquema de produção do teatro. Há muitos detalhes que vão surpreender os espectadores e visitantes (veja arte ao lado). O mais evidente talvez seja a volta do vermelho nas tapeçarias do teatro que, desde a reforma dos anos 80, era dominado pela cor verde. No bar, nova decoração, assinada pelos irmãos Campana. Nas paredes, duas mudanças fundamentais – a volta da cor original, que emula o mármore; e a descoberta, debaixo de camadas de tinta, de desenhos da época da inauguração, em 1911. Há novidades também para os ouvidos, e não apenas o tratamento acústico – o famoso ranger do piso de madeira da sala foi diminuído em 80%. Mas há também mudanças essenciais, pouco evidentes, no que diz respeito à parte técnica. “A reforma do teatro era fundamental, não podia ser mais adiada”, disse o secretário Municipal de Cultura Carlos Augusto Calil, em entrevista ao Estado no começo do ano. E não se tratava apenas da preservação do patrimônio. “A parte cenotécnica estava obsoleta, impedia, por exemplo, que óperas e outras grandes produções pudessem ser apresentadas, dividindo o palco. Quem faz obra sabe que vai arrumar encrenca. No caso do Municipal, sofremos pela falta de sincronicidade entre o restauro do prédio e a reforma do palco, por conta de questões ligadas à licitação. Mas isso precisava ser feito. Não havia como pensar num futuro artístico para o Municipal sem a modernização.” Antes de ser fechado, ainda sob a direção artística do maestro Jamil Maluf, o Municipal chegou ao seu limite, produzindo nove títulos de ópera por ano, fruto de investimentos estruturais, como a Central Técnica de Produção, e iniciativas como parcerias com outros teatros e a utilização do elenco de cantores da própria casa. A proposta era aumentar esse número, com até dois títulos ao mês. Para isso, no entanto, todo o sistema de varas (que armazenam cenários) e de iluminação precisaria ser refeito, o que aconteceu agora. A temporada para 2011 mantém o ritmo anterior à reforma, com uma ópera por mês a partir de agosto, além dos concertos – segundo o secretário, há a necessidade, por parte dos técnicos do teatro, de se adaptar aos novos procedimentos. A expectativa assim, é de que a partir dos próximos anos a programação do Municipal se torne mais variada, com a otimização do espaço. Nesse sentido, leva-se em consideração também o projeto da Estação das Artes, complexo cultural a ser construído nas imediações do Municipal. Ele vai abrigar, além de espaço para aulas, bibliotecas e recitais menores, salas de ensaio para as orquestras, corais e corpos de dança, liberando o palco do Municipal para realização de apresentações. Em outras palavras, enquanto um espetáculo estiver em cartaz, outro poderá ser ensaiado simultaneamente. Ainda no papel, há também projeto de construção de um estacionamento em esquinas das Ruas 24 de Maio e Conselheiro Chrispiniano.

***

No fim de maio, o anúncio da reabertura do Teatro Municipal ocorreu durante uma cerimônia na qual o prefeito Gilberto Kassab sancionou a lei que transforma o Teatro Municipal em uma fundação de direito público, o que pode alterar significativamente a estrutura interna de trabalho da instituição. O projeto, com o objetivo de liberar o Municipal das amarras burocráticas que pouco combinam com a dinâmica da atividade artística, não era novo e vinha sendo colocado em pauta constantemente desde os anos 1990. Mas foi encampado pelo secretário Carlos Augusto Calil. “Diferentemente de outros teatros, o Municipal tem diversos organismos, duas orquestras, dois corais, um corpo de dança, um quarteto de cordas, escolas. Havia desigualdades entre atividades semelhantes, com precariedades que se arrastavam fazia 20 anos. Isso precisava mudar”, disse ele durante a cerimônia. “Mas é importante deixar claro que o Municipal será uma Fundação de Direito Público, não privado. Quem disse que o teatro ia ser privatizado falou bobagem.” A mudança administrativa, no entanto, está apenas começando. A relação de uma instituição pública transformada em fundação e a esfera estatal se dá por meio de contrato firmado entre Estado e uma organização social, entidade civil sem fins lucrativos, que fica responsável pela gestão. É ele que rege, por exemplo, a relação da Fundação Osesp e o governo do Estado, definindo verbas e deveres e direitos de ambos os lados. Como a Osesp é uma fundação privada de Direito Público, ela própria é a sua organização social, gere a si mesma. No Municipal, a fundação será pública, precisará firmar contrato com outra organização social. Imagina-se que esse seja o primeiro passo a ser dado agora que a lei que transforma o Municipal em fundação foi sancionada. É a partir daí que antigos problemas poderão ser enfrentados. O mais urgente é a situação trabalhista dos artistas. Como aponta o secretário, há – às vezes em uma mesma orquestra da casa – três tipos diferentes de contratações, o que leva à disparidade salarial, além da preservação, por anos, de contratos que deveriam ser provisórios. Outro ponto que vem sendo debatido é, de um lado, a forte presença de membros da Prefeitura nos conselhos diretivos da fundação, o que não daria liberdade de gestão ao teatro; e, de outro, a fragmentação das decisões artísticas, divididas entre um diretor responsável e um conselho, o que poderia perpetuar o vazio de proposta dos últimos anos.