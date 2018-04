Notícias de Campos do Jordão

Um post rápido, ao som da Fantasia de Villa-Lobos que o maestro Abel Rocha está neste momento regendo à frente da Banda Sinfônica do Estado, no palco do festival armado na Praça do Capivari, aqui em Campos do Jordão. Os últimos dias foram corridos e acabei não conseguindo falar aqui sobre o concerto de comemoração dos dez anos da Sala São Paulo, então deixo o link para a matéria que escrevi na edição de hoje do Caderno 2. Sobre Campos: ontem assisti ao violoncelista Antonio Meneses, que se apresentou ao lado da cravista Rosana Lanzelotte e do violoncelista Alberto Kanji. É o mesmo programa que eles gravaram no primeiro semestre para o selo Biscoito Fino, com peças de Bréval, Graziani, Haydn e Bocherini, recorte de tempo que flagra o violoncelo se transformando como instrumento solista. É a terceira vez que ouço o programa e é incrível perceber como a interação entre os três é cada vez maior, o prazer de fazer música em ação perante nossos ouvidos. Em tempo: Rosana me disse ontem que eles terminam de mixar o disco neste fim de semana e o lançamento deve ocorrer em algum momento do segundo semestre.

Agora cedo, daqueles privilégios que a gente não esquece, assisti no Preventório, antigo sanatório que serve de sede para as aulas dos bolsistas, um ensaio de música de câmara encabeçado pelo pianista americano Richard Bishop. No programa, o Septeto de Saint-Säens, com as violinistas Emi Resnick e Joanna Carolina Alvarado, o violista Daniel Marin, o trompetista Fernando Dissenha, o contrabaixo Cristian Braica e o violoncelista Johan Iersel, solista da Concertgebouw de Amsterdã. Só feras – e eu ando cada vez mais encantado com a música de Saint-Säens. Como escrevia bem, que domínio das formas, dos instrumentos! E que riqueza melódica. Meu colega João Baptista Natali, da Folha, lembrou uma frase de Berlioz sobre ele, então com 25 anos. “O que falta a Saint-Säens é inexperiência.” Sensacional… Agora, eu vou. Daqui a pouco, Dimos Goudarolis faz no Palácio Boa Vista as três primeiras suítes de Bach para violoncelo solo. E, à noite, no auditório, Shlomo Mintz toca o Concerto para Violino de Beethoven ao lado da Filarmônica de Minas Gerais.