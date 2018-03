Só para variar…

No perfil do Brasil publicado no britânico “The Guardian” do último sábado, repassado pela Milena, o pianista Nelson Freire e o maestro Isaac Karabtchevsky foram listados como “living national icons”, ao lado de João Gilberto, Fernando Meirelles, Ferreira Gullar, Rubem Fonseca, Pelé, Kaká e Cesar Cielo Filho. Não sei quem fez a lista ou mesmo quais foram os critérios utilizados na escolha. Mas que é bom ver um maestro e um pianista na lista para variar um pouco, isso é.

Em tempo, vai aqui o link do texto que João Marcos Coelho escreveu no Caderno 2 sobre o novo disco de Freire, dedicado a Debussy.