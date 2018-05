Acaba de entrar no ar o podcast “Papo de Música”, iniciativa do site da revista “Concerto”, do qual participamos Irineu Franco Perpetuo, Leonardo Martinelli, Nelson Kunze e eu. A ideia é regularmente debater alguns dos principais temas atuais da nossa vida musical. Nessa primeira edição, por exemplo falamos sobre o Teatro Municipal de São Paulo, a reabertura, a temporada de óperas.

Para acessar, basta clicar aqui.