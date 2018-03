Neschling visita a Cidade da Música…

E John Neschling andou pelo Rio, onde, a convite do vereador Alfredo Sirkis, do Partido Verde, visitou a Cidade da Música. Em seu blog, Sirkis narra a visita e descasca o verbo sobre alguns aspectos do projeto. “Visitar a obra foi uma sucessão de choques alternados de agonia e êxtase, sensações de deslumbramento, frustração, raiva, revolta e frenética busca ideias para solucionar toda uma gama de difíceis problemas”, escreve Sirkis – a íntegra você lê aqui. Imaginar uma gestão John Neschling na Cidade da Música talvez seja precipitado. Mas as fotos do maestro caminhando pelo palco não deixam de ser curiosas.

