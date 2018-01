Municipal cancela montagem de “Ouro do Reno”; ópera será apresentada em versão de concerto

O Teatro Municipal de São Paulo divulgou ontem à noite em seu site uma nota na qual informa que “O Ouro do Reno”, de Wagner, será apresentado apenas em versão de concerto – sem cenários ou figurinos. A produção, que seria dirigida por André Heller-Lopes, estava prevista para novembro. Não foram dadas justificativas para a decisão. Abaixo, a íntegra da nota:

O Ouro do Reno terá apresentações em forma de concerto

Datas permanecem inalteradas

A Fundação Theatro Municipal de São Paulo decidiu transformar a montagem da ópera O Ouro do Reno, de Richard Wagner, em apresentações sob a forma de concerto. As datas dos concertos serão as mesmas programadas para as récitas da referida obra. O objetivo da Fundação Theatro Municipal de São Paulo é manter o elenco anunciado em sua integralidade, assim como a direção musical do Maestro Luiz Fernando Malheiro. O público que adquiriu seu ingresso terá a opção de ressarcimento na bilheteria do Theatro Municipal.

Fundação Theatro Municipal de São Paulo