A Fundação Internacional Mozarteum divulgou hoje pela manhã a informação de que foram encontradas duas peças inéditas de Mozart. São obras para piano. Mais detalhes serão divulgados, segundo a fundação, no dia 2 de agosto, quando as partituras serão apresentadas oficialmente. Há poucas informações mas, ao que parece, as peças estavam sendo analisadas já há alguns anos, com os pesquisadores tentando confirmar a autoria. Como fazem isso? Só no dia 2.

Já pensou a sensação de ter em mãos uma obra inédita de Mozart? Eu fico pensando, na verdade, menos no que elas trazem musicalmente e mais na história por trás delas. Quando foram escritas? Por que se perderam? Como? Será que caíram embaixo de um armário? Ou ficaram perdidas em algum calhamaço de partituras, esperando séculos até alguém prestar atenção nelas? Já pensou? Você na sua casa em Salzburgo e um Mozart inédito em um baú do seu sótão? Tá, viajei…