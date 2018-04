Morre Edward Downes – ou sobre nosso despreparo para lidar com a morte

Notícia enviada pela agência Associated Press agora pela manhã: o maestro inglês Edward Downes e sua esposa, Joan, morream na sexta-feira em uma clínica de suicício assistido na Suíça. Segundo a família, ele, que dirigiu a Filarmônica da BBC e a Royal Opera House Covent Garden, estava cego e praticamente surdo e resolveu, com sua mulher, “terminar suas vidas em vez de continuar a árdua luta contra sérios problemas de saúde”. A morte se deu, ainda segundo seus filhos, “de maneira pacífica e de acordo com a vontade dos dois”. Downes tinha 85 anos; sua mulher, 74.

Uma atualização, feita às 13h50:

A agência Reuters distribuiu agora novo depoimento do filho do casal, Caractus: “Meu pai e minha mãe viveram plenamente e se consideravam extremamente afortunados por terem vivido suas vidas de forma tão gratificante, seja profissional como pessoalmente.Eles não tinham crenças religiosas e, por isso, resolvemos não realizar nenhum funeral”. Segundo o agente do maestro, Jonathan Groves, a morte chocou colegas e amigos. “Mas sua decisão nos pareceu tipicamente corajosa”. É difícil pensar em alguma coisa para dizer em momentos como esse. Coragem? Dor? É desconcertante nosso despreparo para lidar com a morte de forma tão natural. Ficam, enfim, seus registros, em especial dois recentes DVDs, um com o Rigoletto, de Verdi, e outro com a Salomé, de Strauss.