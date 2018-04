Maestro bom de briga

Marek Janowsky não esconde o que pensa. Novos regentes? Estão no caminho errado. Ópera? Nunca mais, afinal, não suporta os diretores cênicos – e a imprensa que os exalta. Bruckner? Ninguém gostava, mas ele insistiu até que aceitassem sua música. A conversa com ele é assim. E só arrefece um pouco quando fala das possibilidades expressivas do conjunto do qual é diretor musical, a Orchestre de la Suisse Romande, que se apresenta segunda e terça na Sala São Paulo, com solos do pianista Jean Yves-Thibaudet.

Continua aqui.