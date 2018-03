Ligia Amadio assume Sinfônica da Usp

Recebi agora comunicado da Orquestra Sinfônica da

Universidade de São Paulo, que aqui reproduzo:

“Ligia Amadio – a nova regente da Orquestra Sinfônica da USP

Ligia Amadio é uma das mais destacadas regentes brasileiras da atualidade. Notabilizou-se internacionalmente por sua reconhecida exigência artística, seu carisma e suas vibrantes performances.Em 2001 recebeu o prêmio “Melhor Regente do Ano” no Brasil, outorgado pela Associação Paulista de Críticos de Arte, por sua atuação dirigindo a OSESP. Em abril de 2009, Ligia Amadio foi convidada para ocupar o honroso cargo de regente titular e diretora artística da referida orquestra.”

Em tempo: vou tentar falar com a Ligia e pedir a ela que conte um pouco dos projetos que tem para a orquestra. Até lá, fico feliz com a nomeação – gosto muito de seu trabalho e, como escrevi aqui há alguns dias, estava mais do que na hora da Osusp escolher um novo diretor e regente titular.