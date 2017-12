Karabtchevsky pede demissão do Municipal do Rio; secretaria diz não ter sido comunicada

O maestro Isaac Karabtchevsky pediu demissão da presidência da Fundação Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Ele havia assumido o posto no começo do ano e em uma carta enviada hoje à tarde à Secretaria Estadual de Cultura comunicou a intenção de deixar o cargo. A secretaria, no entanto, em nota oficial, nega ter recebido o pedido.

Leia também: João Guilherme Ripper é o novo presidente da Fundação Theatro Municipal do Rio

Procurado no final da tarde de hoje pelo Estado, o maestro afirmou não querer falar nesse momento à imprensa. Mas fontes ligadas a ele confirmam que esta é a terceira vez que ele pede demissão nos últimos meses – nos casos anteriores, ele teria sido convencido a voltar atrás pelos artistas do Teatro Municipal, que em uma carta enviada ao maestro manifestaram apoio ao projeto artístico por ele apresentado. A negação da secretaria se explicaria, segundo elas, porque a carta de demissão só teria sido protocolada no final da tarde.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dois motivos teriam motivado a saída do maestro. Um deles é a falta de verbas, que teria impossibilitado a realização de boa parte de seus projetos. Outro tem a ver com a organização interna de trabalho. Na mesma data em que anunciou o seu nome como presidente da fundação, a secretaria da Cultura nomeou Emilio Kalil como presidente da Comissão de Programação do teatro. Nas últimas semanas, no entanto, os dois teriam se desentendido com relação a questões referentes tanto à programação artística quanto aos processos administrativos.