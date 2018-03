José Luis Herencia é o novo diretor administrativo do Teatro Municipal de São Paulo; reunião de Neschling com artistas será no dia 30

O gestor cultural José Luis Herencia é o novo diretor administrativo da Fundação Teatro Municipal. Ele vai trabalhar ao lado do maestro John Neschling, que ocupa o posto de diretor artístico.

“Nosso desafio principal é consolidar o processo de criação da Fundação Theatro Municipal de São Paulo, iniciado pela gestão de Carlos Augusto Calil, e torná-la uma instituição de excelência, com capacidade administrativa para realizar o projeto artístico que será apresentado em breve pelo Maestro John Neschling”, disse Herencia agora há pouco ao Estado.

“O Theatro Municipal é constituído por corpos artísticos da maior relevância, centros de formação atuantes e acervos importantíssimos, além do edifício histórico da Praça Ramos de Azevedo, e da Praça das Artes, ainda em obras, mas que em breve será reconhecida como um dos principais marcos da arquitetura brasileira contemporânea em São Paulo. Juntos, o Maestro Neschling e eu nos esforçaremos para integrar e potencializar essas diferentes atividades do Theatro, que são fortemente complementares, com o objetivo de que todos os artistas, professores e funcionários administrativos da Fundação sintam-se estimulados a participar de um processo de construção institucional contemporâneo, com penetração na vida da cidade.”

Em comunicado oficial enviado na segunda aos artistas dos corais e orquestras do Municipal, eles convocaram para a manhã do dia 30 uma reunião na qual “farão as devidas explanações sobre o ano de trabalho que se inicia”.

Herencia trabalhou com o secretário municipal de Cultura Juca Ferreira no Ministério da Cultura de 2008 a 2010; em 2009, assumiu a Secretaria de Políticas Culturais. Por conta disso, teve contato próximo com o maestro Neschling, que em 2010 criou a Companhia Brasileira de Ópera com o apoio do governo federal.

O comunicado enviado aos artistas também informa sobre o cancelamento de um concerto marcado para o dia 25 de janeiro, quando a Sinfônica Municipal tocaria a cantata “Carmina Burana”, de Carl Orff. A apresentação havia sido marcada ainda no ano passado, para justificar a contratação dos músicos que, até a implementação definitiva da Fundação Teatro Municipal, atuarão por meio de contratos provisórios de trabalho.

Sobre esta questão, o comunicado diz que “os contratos serão formalizados conforme combinado em dezembro passado”. “Mesmo sem o concerto do próximo dia 25, será mantido o período de 03 meses. O pagamento para os contratados, provavelmente, será liberado na próxima semana”, conclui a nota.