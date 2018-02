John Neschling volta a reger na Sala São Paulo

Será nos dias 6 e 7 de agosto, pela temporada da Sociedade de Cultura Artística. O maestro Alexander Vedernikov, que se apresentaria à frente da Orchestra de la Svizzera Italiana, não viajará mais ao Brasil por problemas de saúde não divulgados. Neschling assume em seu lugar e, assim, volta a reger na Sala São Paulo após quase três anos de sua saída polêmica da direção artística da Osesp (2009).

Abaixo, o comunicado oficial da Sociedade de Cultura Artística.

COMUNICADO À IMPRENSA

TEMPORADA 2012

A Cultura Artística informa que, por motivos de saúde, o maestro ALEXANDER VEDERNIKOV não poderá se apresentar à frente da Orchestra de la Svizzera Italiana nos concertos de 6 e 7 de agosto, na Sala São Paulo, pela Temporada 2012.Em seu lugar estará o maestro brasileiro JOHN NESCHLING, ex-diretor artístico da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – Osesp e da Cia. Brasileira de Ópera, hoje principal regente convidado da Orquestra Sinfônica do Paraná. No exterior, Neschling foi diretor musical do Stadttheater St. Gallen, na Suíça, maestro residente da Ópera Estatal de Viena e regente titular da Orquestra Nacional de Bordeaux-Acquitaine. Regeu também, como convidado, as sinfônicas de Viena, Londres e da BBC, além da Orquestra do Teatro Comunale de Bologna e a ópera La Bohéme na Arena de Verona – as duas últimas na temporada 2011/2012. Conforme divulgado anteriormente, os concertos terão a participação do pianista vietnamita Dang Thai Son e o programa, o mesmo para as duas noites, reúne as obras Pastoral de Verão, de Honegger; Concerto Nº2 para piano, de Chopin; e Sinfonia Nº6, de Schubert.