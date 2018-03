Isaac Karabtchevsky é o novo diretor artístico do Teatro Municipal do Rio

O maestro Isaac Karabtchevsky será o novo diretor artístico do Teatro Municipal do Rio. Ele substitui, a partir da temporada deste ano, o maestro Silvio Viegas que, por sua vez, acumulava a direção com o posto de regente titular desde a saída de Roberto Minczuk do cargo, em 2011. Viegas segue trabalhando com a sinfônica do teatro.

Em 2012, o Municipal do Rio passou por momentos difíceis. Logo no começo do ano, o desabamento de um prédio no centro do Rio abalou a estrutura do teatro e fez com que a abertura da temporada fosse adiada por três meses. Mais tarde, corte de verbas levaram ao cancelamento de algumas produções. E, em dezembro, músicos da companhia iniciaram uma campanha pedindo a realização de concurso público para complementar as vagas do coro e da orquestra.

Karabtchevsky é diretor da Sinfônica Heliópolis e da Orquestra Petrobras Sinfônica, além de um dos principais regentes convidados da Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), com quem está gravando as sinfonias de Villa-Lobos. O anúncio de sua contratação chega dias após a nomeação do maestro John Neschling para o Teatro Municipal de São Paulo.

O maestro está em férias e não atendeu pedido da reportagem para entrevista.

Abaixo, o comunicado oficial distribuído agora pela Fundação Teatro Municipal:

O Theatro Municipal do Rio de Janeiro, vinculado à Secretaria de Estado de Cultura, tem o orgulho de anunciar a contratação do consagrado Maestro Isaac Karabtchevsky que assume a direção artística do Municipal. A vinda do regente para o TM era um antigo anseio da Presidente da Fundação Theatro Municipal, Carla Camurati, e da Secretária de Cultura, Adriana Rattes, que não se concretizava por compromissos profissionais de Karabtchevsky. O Maestro Silvio Viegas continua no Theatro, trabalhando ao lado do maestro Isaac e à frente da OSTM (Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal).

Com mais de quatro décadas de carreira, Karabtchevsky é considerado um ícone da regência no Brasil. Foi diretor artístico da Orquestra Sinfônica Brasileira de 1969 a 1994, e ao longo de 25 anos esteve à frente do Projeto Aquarius, um dos mais ousados programas de comunicação popular da América Latina, que reuniu ao longo do tempo milhares de pessoas ao ar livre e propiciou a formação de um público aficionado por música de clássica.

No decorrer de sua trajetória, Karabtchevsky atuou ainda como diretor artístico de diferentes orquestras e teatros fora do Brasil. Entre os exemplos estão a Orchestre National des Pays de la Loire (2004 a 2010), o Teatro La Fenice, de Veneza (1995 a 2001), Tonkünstlerorchester de Viena (1988 a 1994). No país, foi diretor musical do Theatro Municipal de São Paulo e da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Desde 2004, é diretor da Orquestra Petrobras Sinfônica, à qual imprime qualidade com sua vasta experiência no repertório sinfônico e visão de regente habituado a títulos do porte. Como o Navio Fantasma, Tannhäuser e Tristão e Isolda, de Wagner. Desde o início de 2011, Karabtchevsky dirige também a Sinfônica de Heliópolis, exercendo paralelamente a direção artística do Instituto Baccarelli.