Ira Levin é o novo regente convidado principal do Teatro Colón

Agora é oficial: o maestro norte-americano Ira Levin, ex-diretor do Teatro Municipal de São Paulo, será o principal regente convidado da companhia do Teatro Colón a partir da temporada 2013. Ele regerá três óperas ao longo do ano: “Ballo in Maschera”, de Verdi (com concepção cênica do grupo Fura dels Baus), uma dobradinha “Aleko/Francesca da Rimini”, de Rachmaninoff, e “A Mulher sem Sombra”, de Richard Strauss. Levin esteve no Colón em 2011, quando ofereceu elogiada leitura do “Lohengrin”, de Wagner (leia aqui o que escrevi na época); e, neste ano, comandou uma montagem do Édipo de Enescu, também em parceria com a trupe catalã. Em tempo: na temporada recém anunciada, dois cantores brasileiros estarão na ópera de abertura do ano, “Carmen”, de Bizet: o tenor Tiago Arancam e o barítono Rodrigo Esteves.

