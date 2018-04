Fundamentalismo musical

Há um novo site na praça, o musoc.org. Ele tem criado polêmica na imprensa internacional – Anne Midgette e Tom Service, críticos do Washington Post e do Guardian, respectivamente, já mandaram brasa em seus blogs. Fiquei curioso e fui ver do que se trata. Basicamente, musoc quer dizer “Music, Society, Music Society”. Os preceitos fundamentais são relativamente simples: a música que conhecemos como clássica ou erudita é tratada como “Art Music”; todo o resto é tratado como “Pop”; e “Pop” seria tudo aquilo que não é uma forma de arte, pelo menos não da mesma qualidade da “Art Music”. “A Art Music é objetivamente superior à Pop Music, não no sentido de que ouvi-la confere a alguém superioridade moral mas sim em termos de substância (técnica, inspiracional, intelectual) musical. Nessa linha de raciocínio, eles se recusam a qualquer “concessão populista”: “sem ilusões sobre a qualidade artística do mais recente álbum independente ou da integridade repleta de nuances do hiphop. O que prometemos é: nada de pop, nada de celebridades, nada de esportes, nada de propaganda, nada de vendas”. Eles vão além: pedem pela criação, em todos os países do mundo, de estações de rádio que transmitam durante 24 horas gravações de “Art Music” – e, nas praças públicas, deve ser proibido ouvir música de qualquer tipo, para evitar a poluição sonora de ouvidos superiores. Mais uma: a música pop não poderia ser usada em comerciais e afins pois desenvolve os ouvidos em direção a uma música intimamente relacionado a consumo. O governo deveria também subsidiar ingressos para concertos e recitais. Bom, a lista não para por aqui, mas já deu para ter uma boa ideia do que pensa essa turma, não?

Há tempos se fala que a música clássica perdeu espaço no cenário cultural, que virou arte para poucos, cada vez mais fechada em si. É um círculo vicioso, quando mais se fecha – e tenta excluir o mundo à sua volta – menos sentido faz e menos espaço conquista. Não duvido das intenções dos criadores, anônimos, do Musoc.org. Mas tenho a sensação de que fariam mais à música clássica se simplesmente ficassem quietos, em vez de pregar essa mensagem capenga de superioridade que é não apenas irreal como não dá conta da complexidade da vida cultural nos dias de hoje. Mas, enfim, em um mundo como o nosso, era mesmo o que estava faltando – o fundamentalismo musical. A quem isso ajuda exatamente?