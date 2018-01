Fórum das Orquestras Brasileiras se posiciona contra possível fim do Ministério da Cultura

Representantes de algumas das principais orquestras brasileiras participantes da Conferência Multiorquestra no Sesc Bom Retiro divulgaram um manifesto contra a possível extinção do Ministério da Cultura. Reunidos no Fórum de Orquestras Brasileiras, eles afirmaram em Carta Aberta a “veemente defesa de sua continuidade”.

O texto é assinado, entre outros, pela Fundação Osesp, Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, Theatro da Paz de Belém, Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira, Camerata Antiqua de Curitiba, Festival de Campos do Jordão, Escola de Música do Estado de São Paulo, sinfônicas municipais de Santos e Santo André, a Orquestra Petrobras Sinfônica e a Sinfônica de Sergipe.