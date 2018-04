Relações delicadas: música e política

A Filarmônica de Nova York acaba de anunciar dois concertos, nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, em Havana. A viagem conta com o apoio do governo norte-americano. Segundo Zarin Mehta, presidente da orquestra, o vice-presidente Joe Biden teria afirmado que a viagem da orquestra é um “projeto maravilhoso” e que não haverá problemas na obtenção de vistos para os músicos, o que é uma brecha na política de embargo à ilha, que já dura 40 anos. Além dos dois concertos, representantes da filarmônica, que estiveram esta semana em Havana, comprometeram-se a montar um telão em praça pública para transmissão das apresentações; os músicos da orquestra também vão oferecer masterclasses para colegas cubanos.

Não é a primeira vez que a Filarmônica de Nova York se coloca, ainda que discretamente, no centro de negociações políticas. Sob o comando de Leonard Bernstein, visitou, nos anos 50, a União Soviética; no ano passado, tocou na Coréia da Norte. É difícil saber qual a intenção do governo americano, se esse seria um primeiro passo na direção do reconhecimento de Cuba e da busca por uma nova relação com a ilha. No Guardian, a articulista Charlotte Higgins coloca, no entanto, questão importante: enviar orquestras a países com os quais não se tem boas relações é uma excelente maneira de mandar recados sem que sejam necessárias grandes e inflamadas afirmações políticas. Orquestras, diz ela em artigo recente, “podem projetar valores que ações militares e diplomáticas não podem”. “Parte do apelo vem do fato de que sinfônicas são vistas como as guardiãs de grandes obras de arte do passado” diz ela – e, portanto, estariam acima de pequenas disputas terrenas.

É certo que a relação entre música e política funciona para ambos os lados. Iniciativas como a da filarmônica ou da Orquestra do Divã Ocidente Oriente, de Daniel Barenboim, que reúne músicos judeus e árabes, parecem nos lembrar que a música, a arte, tem o poder de fomentar o diálogo onde as palavras já se desgastaram a ponto de perder o significado. Mas, vale lembrar um outro caso recente, que nos lembra que a realidade é sempre mais complicada do que se espera. Em agosto do ano passado, o maestro russo Valery Gergiev, amigo íntimo de Vladimir Putin, levou sua orquestra para a Ossétia do Sul, que buscava se separar da Geórgia. EUA e União Européia não reconhecem a separação, ao contrário da Rússia, que está investindo US$ 640 milhões na construção de gasoduto no território. No programa, estava a “Sinfonia nº 7” de Shostakovich, símbolo do nacionalismo russo, mensagem clara à Geórgia. A arte pode simbolizar a busca por um novo mundo. Mas não podemos esquecer que é também o reflexo daquele em que vivemos.