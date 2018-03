Festival de Campos do Jordão, agora com nova direção – sem Marin Alsop

A Fundação Osesp confirmou hoje de manhã que a maestrina norte-americana Marin Alsop não será mais a diretora artística do Festival de Inverno de Campos do Jordão. Em seu lugar, assume o diretor artístico da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, o jornalista e músico Artur Nestrovski, como o Estado já havia adiantado ontem. O violinista e maestro Claudio Cruz será responsável pela direção pedagógica do evento, que ocorre em julho, substituindo Celso Antunes.Alsop fica como “consultora artística”. Abaixo, a íntegra da nota.

“Conduzir uma iniciativa do porte e ambição do Festival Internacional de Campos do Jordão é parte da vocação e da missão da Fundação Osesp como promotora do desenvolvimento da música e de seu diálogo com a sociedade. Ambas instituições guardam profunda sinergia de atividades e objetivos. Os recursos artísticos da Osesp sempre foram, e ainda mais agora, fonte da excelência do Festival. No tocante à organização da edição de 2012, a Direção Pedagógica ficará a cargo do Maestro Cláudio Cruz. Há 26 anos na Osesp (21 como Spalla) sua formação musical e profissional está intimamente ligada ao Festival de Campos do Jordão, do qual já participou como músico, professor e regente. Cláudio liderará um dos principais módulos do festival que neste ano terá um foco maior nas atividades de ensino. A Regente Principal da Osesp, Marin Alsop, atuará, como já vem fazendo, como Consultora Artística, auxiliando no planejamento, na indicação de convidados (professores e artistas); também ministrará cursos de regência e palestras e regerá a Orquestra Acadêmica na última semana, nos concertos de encerramento. A partir desta edição, também se colocam à disposição do Festival os recursos administrativos da Fundação Osesp, de forma a uma perfeita integração dos dois projetos, como ademais já acontecera nas primeiras décadas do Festival, sob a direção do Maestro Eleazar de Carvalho, cujo centenário será também celebrado este ano. Por extensão de suas atividades atuais, a Direção Artística do Festival ficará a cargo de Arthur Nestrovski e a Direção Executiva a cargo de Marcelo Lopes, ambos ocupantes dos cargos homólogos na Fundação Osesp. A Direção do Festival informa que, seguindo seu planejamento e cronograma de atividades, as informações sobre inscrição para bolsistas estará disponível a partir de 19/04 (próxima semana) no site www.festivalcamposdojordao.org.br A programação geral com mais de 60 concertos, tanto em Campos do Jordão como na Sala São Paulo, será divulgada no final de Abril. O planejamento das atividades se encontra em ritmo normal e estamos seguros que o Festival, sob a gestão da Fundação Osesp, terá o mesmo sucesso já celebrado nas temporadas anuais da orquestra.” Fundação Osesp