Está chegando a nova Lei Rouanet

O ‘Caderno 2’ de hoje publica matéria em que o repórter Jotabê Medeiros adianta alguns elementos do projeto de reforma da Lei Rouanet, prometido desde o início da gestão do presidente Lula e que será disponibilizado na internet na segunda-feira. A lei hoje monopoliza o investimento em cultura no País, transferindo, em última análise, do poder público para a iniciativa privada a decisão sobre os investimentos. Ainda é muito cedo para fazer análises mas, ao que tudo indica, a criação de cinco novos fundos de investimento diretos por parte do governo acenam na direção da recuperação do papel do Estado no incentivo às artes. O texto, que você lê aqui, traz mais informações. Hora de começar o debate sobre o tema.

