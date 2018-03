Esqueci de falar…

Comentei aqui o ‘Macbeth’ mas acabei não falando do restante da temporada de óperas do Palácio das Artes. Em ano sem ópera em São Paulo e Rio, que estão com seus municipais fechados, a ponte aérea vai mudar um pouco de rota. Para setembro, está prevista a produção de “A Menina das Nuvens”, de Villa-Lobos, com regência do especialista no compositor, o maestro Roberto Duarte, e direção cênica de William Pereira. No elenco, já estão confirmados Gabriela Pace, Lício Bruno, Inácio de Nonno, Regina Elena Mesquita e Homero Velho. Em outubro, preparem-se: Eliane Coelho volta ao Brasil para interpretar o impactante monólogo ‘Erwartung’, de Schoenberg, com direção cênica de Gilberto Gawronsky, regência de Abel Rocha e cenários e figurinos de Adriana Varejão. Promete.

