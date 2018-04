Entrevista com Lígia Amadio

Músicos costumam ter momentos de revelação, de encontro com sua arte, redefinindo toda sua trajetória. Com a maestrina Lígia Amadio, não foi diferente. Aconteceu no terceiro ano da faculdade… de engenharia. “Eu estudei piano desde os 5 anos de idade, mas sem pretensões profissionais. Como profissão, escolhi engenharia de produção. Lembro que um dia fui ao Teatro Municipal, comprei ingresso lá na galeria, não via nada do que acontecia no palco. O programa tinha obras de Haydn. Chorei do começo ao fim. E a sensação eu lembro muito bem: não tinha jeito, eu precisava da música. Engenharia não tinha nada a ver comigo”, ela conta. Ainda assim, formou-se na Escola Politécnica. Prestou novo vestibular. E optou pela regência. Não foi fácil, ela conta. Mas o sacrifício parece ter compensado. Lígia assumiu no início do ano a Orquestra Sinfônica de Campinas, a principal do interior de São Paulo. E acaba de ser anunciada como diretora artística e regente titular da Sinfônica da USP. No domingo pela manhã, Lígia regeu a orquestra campineira em programa francês, com o Concerto nº 3 de Saint-Saëns, com o violinista chinês Yang Liu, e a Sinfonia Fantástica, de Berlioz (o mesmo programa eles repetem no Auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão, hoje à noite). Foi ainda com a viagem pela fantasia de amor recriada por Berlioz na cabeça que ela conversou com o Estado. “Gostei muito do resultado da orquestra”, ela diz. “É uma peça complicada, que expõe todos os naipes de maneira muito crua. E dá para sentir a evolução do conjunto.” Depois de mais de dez anos no Rio, onde comandou a Sinfônica Nacional, ela se diz feliz de voltar a São Paulo. Em Campinas, Lígia tem investido na sonoridade do conjunto e na presença de solistas de nível internacional o que, segundo ela, ajuda a refinar o trabalho de qualquer orquestra – além de Liu, o pianista Nelson Freire vai se apresentar com eles em setembro, interpretando o Concerto nº 2 de Chopin. No mais, ela trabalha pela realização do concurso que vai completar os quadros da sinfônica, que hoje precisa de mais 30 músicos. E na construção de um novo auditório. Na USP, o trabalho está apenas…

Caderno 2, 7/7/2009