Enquete: Qual a mais bela declaração de amor da história da ópera?

Estamos aqui na redação e o colega Luiz Zanin Oricchio lembrou – vou poupá-los do contexto exato – dos versos de “Rigoletto”: “La Donna è Mobile/Qual Piuma al Vento…” (A mulher é volúvel, como penas ao vento). Emendei com o pássaro rebelde da “Habanera”, da “Carmen”, e o Chico Quinteiro citou “Porgy and Bess”: “Cause the things that I prize, like the stars in the skies, are all free…” (Porque as coisas que eu prezo, como as estrelas no céu, são todas elas livres…). Ele não parou aí: “Por isso o homem passional vive atormentado. A todo momento ele sofre com a certeza de que a estrela que o guia tal como o amor pode seguir o seu curso, que é a extinção inevitável. Nesse caso, resta-lhe apenas viver à deriva no mar que é este grande mundo.” A conversa acabou mas fiquei pensando: de todas (e são muuuuitas) definições e declarações de amor da história da ópera, qual a sua preferida?

A escolha é braba, mas eu fico com ‘Tristão e Isolda’, de Wagner:

Tristão:

E assim morreríamos, com um só corpo, um para sempre, sem fim, jamais despertando, jamais temendo, abraçados, sem nome, no amor, entregues completamente um ao outro, vivendo apenas em nosso amor.

Agora é com vocês. Bom fim de semana.