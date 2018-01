Em Paris, com o amor romântico

PARIS – Andei sumido, eu sei. Há cerca de dez dias, parti em viagem para a Europa, onde estou trabalhando num projeto interessante, do qual tem sido um privilégio fazer parte – em breve conto para vocês do que se trata. Depois de passar por Basel e Genebra, na Suíça, estou em Paris; e ontem fiz uma pausa no trabalho para ir à ópera. Assisti uma produção sensacional, de Benoit Jacquot, do “Werther”, de Jules Massenet, na Bastilha. O elenco era incrível: no papel-título, o tenor Jonas Kauffmann; como Charlotte, a mezzo Sophie Koch. À frente da orquestra, um maestro/lenda: o francês Michel Plasson.

[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/4uuL0e7lV4k” width=”560″ height=”340″ wmode=”transparent” /]

Foi meu primeiro Werther ao vivo (o vídeo acima foi gravado justamente na récita de ontem). A ópera é baseada no livro de Goethe, reunião de cartas escritas pelo jovem Werther sobre sua paixão por Charlotte, comprometida com Albert. Mesmo criando uma linha narrativa, dando voz a diversos personagens, a ópera de Massenet consegue manter a essência das cartas na própria estruturação do drama, pontuado por monólogos de Werther; mesmo nas cenas em que não aparece, é ele – e o manancial de sensações que experimenta – que dá a tônica do libreto e da música.

Nesse sentido, a montagem de Benoit Jacquot é muito inteligente. Tradicional, sem ser velha, consegue, com efeitos sutis e cenários limpos, reconstruir um clima claustrofóbico: a ação se passa na mente de Werther. Em sua fantasia. O amor que Werther sente por Charlotte é real? Essência do sentimento romântico, ele existe além da fantasia? Amor é loucura? No programa do espetáculo, um crítico (não me lembro agora o nome) define “Werther” como um longo réquiem de um jovem poeta. Esse poeta, no entanto, não seria um poeta do mundo; sua vida é a poesia – e ele, portanto, é um poeta de si mesmo; e sua obra de arte, a paixão.

A certa altura da ópera, Charlotte pergunta a Werther: de onde vem esse amor todo que você sente? E ele responde: você perguntaria a um louco onde em sua mente a loucura nasceu? Isso parece nos dizer que Werther ama porque precisa – porque a paixão e a sua impossibilidade são parte do que ele é. E aí a gente se pergunta: o amor entre duas pessoas pode existir fora da individualidade? O amor é um sentimento solitário?

O fato é que Werther nos joga sem cerimônia no centro nervoso da concepção romântica do amor. O sofrimento do jovem poeta, que ama e se desespera por não poder concretizar seu sentimento, talvez faça pouco sentido para as sensibilidades de hoje. Mas há algo de muito atraente na ideia desse amor que é tão grande que substitui a própria vida. Não é por acaso que, na falta da amada, Werther busca a morte. E é justamente a impossibilidade última que ela representa que faz do amor retratado algo cristalizado no tempo, no espaço – e ao mesmo tempo atemporal, como se fosse a própria essência do que significa amar. Pois o amor romântico existe, no final das contas, apenas na mente daquele que ama – e a morte solitária é assim a maior homenagem que se pode prestar a ele.

O alemão Jonas Kauffmann vem sendo tratado como o grande tenor da hora – e, por mais que a gente não saiba para onde o mercado vai levá-lo, é preciso reconhecer: o cara é bom mesmo. É uma das vozes mais bonitas e expressivas que já ouvi, escura, mas com agudos brilhantes. E sua interpretação é repleta de contrastes, nos leva da exaltação mais autêntica ao desespero e à resignação perante a morte. É daqueles casos em que técnica e inspiração se misturam de tal forma que tornam-se indissociáveis – e esta combinação tão difícil de se alcançar nos chega com naturalidade, de forma espontânea, como se não desse para ser de outro jeito. Sophie Koch também impressiona . A decepção foi apenas o Plasson: esperava do grande especialista em música francesa, que comandou uma gravação antológica do Werther (com o grande Alfredo Kraus e Tatiana Troyanos, em Londres, nos anos 70), uma leitura mais sensível, mais límpida, clara – no entanto, na maior parte do tempo, sua regência foi burocrática, com direito a uma embananada geral da orquestra no final do dueto do terceiro ato, com os cantores encobertos. Enfim, a arte tem dessas coisas – nem todos os dias são bons dias; e, justiça seja feita, o quarto ato foi teatro musical da melhor qualidade. No final das contas, na noite abaixo de zero na saída da ópera, a sensação foi de encantamento – com Werther, com Kauffmann; e com esse diacho de sentimento que comporta tantos outros mas que a gente chama mesmo é de amor.