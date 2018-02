E por onde anda John Neschling? Pergunte aos curitibanos…

Ele está radicado na Europa desde que deixou a Osesp. Nos últimos meses, além de reger alguns concertos por lá, acompanhou grupos de melômanos em viagens pela Rússia, introduzindo algumas apresentações. Vira e mexe, surge a pergunta: o que anda fazendo John Neschling? A novidade vem agora de Curitiba, onde ele parece ter assumido a posição de Principal Regente Convidado. A informação não consta do site da orquestra, mas seu nome e posto estão no material de divulgação publicado no Anuário Viva Música 2012, que acaba de ser lançado, logo abaixo do nome de Osvaldo Ferreira, diretor artístico do grupo. Neschling fará dois concertos com a orquestra em outubro, no Teatro Guaíra: no dia 21, rege Krieger, Prokofiev e Shostakovich; no dia 28, Mahler e Rachmaninov.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.