Uma viagem como essa fica na memória em especial pelos pequenos momentos e prazeres. Agora há pouco, no bar do hotel, alguns músicos da orquestra subiram ao palco para improvisar ao lado de um conjunto pop filipino. É só para, no final de noite, nos lembrar que há poucas possibilidades de diálogo tão espontâneas e especiais quanto a música.

