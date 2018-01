Diario da Coreia (1)

Depois de longas 22 horas de voo, cheguei agora ha pouco a Seul, onde ao longo desta semana a Sinfonica do Teatro Nacional Claudio Santoro, de Brasilia, vai se apresentar no Festival Mundial de Teatros Nacionais (tambem esta por aqui nesta semana o Teatro San Carlo de Napoles, mostrando uma producao da Turandot). Aos poucos, vou me aclimatando e contando um pouco da viagem aqui no blog – por enquanto, a unica coisa que vi foi o transito carregado de Seul. Conto com a compreensao de voces para a falta de acentos, ainda nao me acertei com o teclado local e meu computador resolveu nao funcionar. A gente vai se falando.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.