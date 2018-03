Debate – A Ópera Brasileira, desafios e perspectivas

Organizei para a Editora Algol o livro “Ópera à Brasileira”, com onze ensaios dedicados a analisar temas ligados à produção do gênero no Brasil. Os diferentes ensaios, que vão desde a produção em si, compositores brasileiros do gênero, mercado editorial, montagens mais destacadas dos últimos anos, bibliografia especializada e novos modelos profissionais de gestão, para citar apenas alguns, foram escritos por autores especializados e ativos na cena lírica nacional: Sergio Casoy, Heloísa Fischer, Nelson Rubens Kunze, Lauro Machado Coelho, Leonardo Martinelli, Roberto Duarte, João Batista Natali, Irineu Franco Perpétuo, João Marcos Coelho e Renato Rocha Mesquita. Como anexo, entrevistas com Luiz Fernando Malheiro, Jamil Maluf, Cleber Papa, Abel Rocha, Luís Gustavo Petri e Ira Levin. Pois no sábado, a partir das 11 horas, na Sala São Paulo, vamos realizar um debate dentro da série Encontros Clássicos, parceria da Revista Concerto com a Loja Clássicos. Será um prazer enorme contar com a presença de vocês para podermos trocar ideias sobre essa paixão em comum que é a ópera – e a sua defesa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.