De volta para o presente

Há alguns anos, o maestro John Eliot Gardiner rompeu relações com o todo poderoso selo Deutsche Gramophon. A gravadora havia prometido a ele bancar um projeto longamente acalentado – registrar todas as cantas de Bach nas igrejas em que elas haviam sido estreadas. Lá pela metade da série, a Universal, que comprou a DG, deu para trás. Pois Gardiner não se fez de rogado – criou um selo próprio, o Soli Deo Gloria, e terminou a série, disponibilizada tanto nas lojas como, a preços super acessíveis, na internet. Pouco depois, o maestro resolveu experimentar. Em 2005, fez em Londres uma série de concertos dedicados a Mozart, nos quais, após a apresentação, o público podia adquirir a gravação do que acabara de ouvir. E o Soli Deo Gloria acabou se tornando veículo de novos projetos.

O primeiro deles é uma integral das sinfonias de Brahms, mais o Requiem Alemão. O conceito é original – ao lado das sinfonias, que serão lançadas em cinco CDs, ele colocou obras corais menos conhecidas do próprio compositor e de outros autores com quem aprendeu ou conviveu, como Mendelssohn ou Schubert. A ideia nos leva ao encontro não apenas da música de Brahms mas do contexto em que viveu, o que por si só já ofereceria um novo olhar sobre as peças, compreendendo melhor, segundo o maestro, a formação do estilo brahmsiano. Mas Gardiner foi além – nos dois primeiros discos da série, com as duas primeiras sinfonias, dá amostras de um Brahms que tem tudo para ser referência. Ele comanda a Orchestre Révolutionnaire et Romantique, que utiliza técnicas e instrumentos de época, sem vibratos exagerados e uma preocupação estilística muito coerente. O destaque, no entanto, é a interpretação de Gardiner – a maneira como ele constrói os fraseados, suas escolhas de tempo, tudo dá à primeira sinfonia, por exemplo, uma urgência muito grande. O mesmo vale para momentos como o movimento final da segunda sinfonia, em que ele substitui o tom grandioso da coda final por uma busca tensa por resolução musical. É um clichê danado, eu sei, mas Gardiner me fez ouvir Brahms com outros ouvidos – de alguma forma, ele volta ao passado para nos oferecer um Brahms novo, moderno, que soa parecido com nossa época, repleto de vigor, drama, paixão.