De volta de Campos do Jordão, mas com uma parada rápida em Campinas

E começou o Festival de Inverno de Campos do Jordão. E como foi a abertura? Noite curiosa. Nos últimos anos,a presença da Osesp sob o comando de Neschling para uma plateia que incluía o governador José Serra e, especificamente em 2008, a boataria sobre a troca de comando no festival, fizeram da abertura em Campos o palco principal da política musical de São Paulo e, talvez, do País. Um ano depois, porém, Neschling já não comanda a Osesp; Minczuk ficou, mas o comando executivo e pedagógico passaram às mãos da Santa Marcelina Cultura, organização social agora responsável pela Escola de Música do Estado de São Paulo. Ou seja, tudo o que no ano passado era boato, agora é fato. Simples assim.

Tudo bem, nem tão simples assim. A noite de abertura teve lances curiosos. A presença de uma delegação de irmãs marcelinas chamou a atenção – e acabou até no discurso do secretário João Sayad, que fez referência a elas e seus trajes brancos, “uma interessante quebra da paisagem cinza e vermelha (a cor das cadeiras) do auditório”. Minczuk também discursou.Lembrou do aniversário dos 40 anos do evento, do qual participou pela primeira vez há 30 anos e no qual, desde então, tem tido a oportunidade de trabalhar com os grandes mestres da música brasileira como Eleazar de Carvalho e… preparem-se: John Neschling. Na lista de autoridades, falou também a Irmã Rosane Ghedin, diretora presidente Santa Marcelina Cultura, que, entre outras coisas, manifestou a comunhão com o governo do Estado no objetivo de, por meio da música, recuperar os valores da família e da sociedade.

O concerto em si começou quase uma hora depois do previsto – além dos discursos, um pequeno apagão no auditório atrasou a apresentação. Victor Pablo Perez comandou a Osesp, que interpretou trechos da “Suíte Carmen nº1” e da “Suíte L’Arlesienne nº2”, de Bizet; o “Bolero de Ravel”; Bailero e La Delaissado, do ciclo “Chanson d’Auvergne”, de Canteloube, e a canção “Les Filles de Cadix”, de Delibes, essas últimas com a soprano Maria Bayo. Ela, é preciso dizer, grande intérprete, dona de um timbre lindo, parecia bem pouco à vontade e, no Delibes, se atrapalhou nas entradas, olho fixo entre o maestro e a partitura. A pergunta que fica é quando a Osesp teve tempo de ensaiar o programa? Normalmente, o grupo repete em Campos o programa apresentado na mesma semana na Sala São Paulo. Desta vez, porém, as zarzuelas programadas não se encaixavam no tema França e Villa-Lobos do festival. E foi preciso montar um programa de última hora. Nos bastidores, fala-se até que houve desentendimento entre Osesp e secretaria, que teria pedido a presença do maestro Yan Pascal Tortelier em Campos. Enfim, pouco disso de fato importa agora. O desempenho da Osesp foi excelente neste programa de “standards”, digamos assim. Mas tudo que o grupo já fez em termos de repertório francês e, especialmente, da obra de Villa-Lobos, sugeria um programa mais interessante e atraente.

***

Na volta de Campos, hoje pela manhã, desviei a rota um pouquinho e parei em Campinas, onde a maestrina Lígia Amadio regia a Sinfônica Municipal também em programa francês, com o “Concerto nº 3”, de Saint-Saëns, com o violinista chinês Yang Liu, e a “Sinfonia Fantástica”, de Berlioz. Não cheguei a tempo do Saint-Saëns, mas gostei muito do Berlioz que eles, aliás, apresentam em Campos na terça. Depois do concerto, conversei bastante com Lígia sobre o trabalho em Campinas e também sobre a Sinfônica da USP, da qual ela acaba de ser anunciada como diretora artística e regente titular. Amanhã vou redigir a matéria para o Caderno 2, mas adianto que foi uma conversa honesta, em que todos os planos, muito interessantes, parecem conviver com a certeza da necessidade de um trabalho complexo e a longo prazo. Bom sinal.