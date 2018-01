Como vocês já devem ter percebido, o blog mudou de cara, seguindo um novo padrão aqui do portal do Estadão. A vantagem, porém, é que agora a visualização dos comentários ficou bem mais dinâmica, facilitando inclusive a comunicação entre leitores e blogueiros. Espero que gostem. Em tempo: o endereço do blog também mudou. Por enquanto, ao acessar o antigo, você é redirecionado. Mas não sei até quando…

