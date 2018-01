Confirmado: soprano russa Anna Netrebko fará concerto em São Paulo em 2018

A soprano russa Anna Netrebko fará concerto na Sala São Paulo no dia 6 de agosto de 2018. Ela vai se apresentar ao lado do marido, o tenor Yusif Eyvazov, e da Orquestra Acadêmica Mozarteum Brasileiro, sob regência do italiano Jader Bignamini.

Netrebko é um dos grandes nomes do canto lírico internacional, e será trazida ao Brasil pelo Mozarteum Brasileiro, que desde o ano passado já promoveu no país apresentações dos tenores Jonas Kaufmann e Javier Camarena e da soprano Diana Damrau. Em 2018, também vêm ao Brasil as mezzo-sopranos Magdalena Kozena e Bernarda Fink, ambas pela temporada da Cultura Artística, e Anna Caterina Antonacci, pela Osesp.

O repertório do concerto de Netrebko ainda não foi anunciado. O Mozarteum terá outras duas atrações em São Paulo: a Russian State Symphony Orchestra Evgeny Svetlanov toca em abril no Auditório Ibirapuera e na Sala São Paulo, com o maestro Terje Mikkelsen e o pianista Philipp Kopachevsky. E, em outubro, acontece a “Noite das Estrelas”, com a Orquestra Acadêmica Mozarteum Brasileiro, o maestro Carlos Moreno e um time de solistas de canto e instrumentistas convidados.

Em Trancoso, a entidade vai promover em março mais uma edição do festival Música em Trancoso, com a participação do violoncelista Leonard Elschenbroich, do maestro Wolfgang Roese e da mezzo-soprano Angelika Kirchschlager, entre outros. Também está prevista a realização da quarta Academia de Canto de Trancoso.