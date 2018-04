Nem só música ruim prende na nossa cabeça e não sai de jeito nenhum. Desde sábado, estou com La Delaissado, do ciclo Chant’s d’Auvergne, de Canteloube, na mente. É uma das minhas canções favoritas, ainda mais na voz de uma intérprete como Veronique Gens, em gravação da Naxos com o maestro Jean Claude Casadesus (ele rege orquestras regionais francesas, não tem expressão internacional, mas faz coisas interessantes, tenho com ele um ciclo muito bom de canções de Mahler com José Van Dam). Aliás, alguns leitores reclamaram em e-mails (por que não em comentários no blog?) do que escrevi sobre a apresentação da soprano Maria Bayo em Campos, sábado, quando cantou justamente o Canteloube. Adoro a voz dela, é um timbre lindo demais, quente e, ao mesmo tempo, delicado. Mas ela se atrapalhou um pouco no Delibes, coisa a que qualquer artista está sujeito, enfim. Bom, mas de volta a La Delaissado, encontrei no YouTube um vídeo da canção justamente com Bayo e o maestro Victor Pablo Perez comandando a Sinfônica de Tenerife. Incrível. A canção é uma mistura de influências andaluzas com um caráter quase impressionista. Fala de uma pastora que, abandonada pelo amante, espera por sua volta enquanto cai a noite. É de partir o coração, aquela tristeza que é bela no que diz a nosso respeito, que pega a gente no que temos de mais humano e essencial. Às vezes, as coisas simples nos viram do avesso, não?

