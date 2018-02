Carnaval 2011 – que tal um bloco para os clássicos?

Heloísa Fischer, criadora do VivaMúsica!, anuário indispensável para o mercado brasileiro dos clássicos, já havia se empenhado para fazer do dia 5 de março, nascimento de Villa-Lobos, o Dia Nacional da Música Clássica. Conseguiu. Agora, manda notícias de mais uma bela iniciativa para sacudir o marasmo que costuma dominar esse mundinho. No ano que vem, 5 de março cai justo no sábado de carnaval. Por que, então, não organizar um Bloco de Música Clássica, “uma maneira divertida de celebrar Villa e os clássicos pelas ruas do Rio”? A ideia é que o bloco faça o percurso entre o Municipal e a Sala Cecília Meireles.

Está rolando uma votação para escolher o nome do bloco; são três opções:

– Filhos da Batuta

– Feitiço do Villa

– Sou Clássico, mas Sambo

Eu acho que fico com Filhos da Batuta. E vocês? Para votar, basta mandar sua escolha para o e-mail bloco@vivamusica.com.br. O prazo final é 21 de setembro pois as inscrições de blocos na RioTur só podem ser feitas até o dia 24.