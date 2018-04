Boulez maestro

Nosso colaborador no “Cultura” João Marcos Coelho escreveu no domingo passado um interessante ensaio sobre o maestro e compositor francês Pierre Boulez, defendendo a ideia, a partir de alguns lançamentos discográficos, de que seu principal legado será o de intérprete da música do século 20. Você lê o texto aqui. João e eu também gravamos para o portal um especial em que conversamos sobre a carreira de Boulez e comentamos algumas de suas gravações. Clique aqui para ouvir.