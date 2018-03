Berlioz segundo Herreweghe

“Não me chamem de fundamentalista”, brinca o maestro belga Phillipe Herreweghe. “Mas que a interpretação que busca a autenticidade da obra acabará como o único caminho viável para a música erudita, isso é fato.” Herreweghe deve saber do que fala. É um dos pioneiros do chamado movimento da Música Historicamente Informada, que, desde os anos 60, prega que uma obra deve ser executada de acordo com as técnicas e intenções da época em que foi escrita. E hoje e amanhã rege um de seus conjuntos, a Orquestra dos Champs-Elysées na Sala São Paulo, abrindo a temporada da Sociedade de Cultura Artística.

Continua aqui.

Caderno 2, 27/4/2009