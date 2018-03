Estive no Rio na sexta-feira para ver a abertura da tempora da OSB na Sala Cecília Meireles. O Municipal carioca está fechado para obras; reabriria no dia 14 de julho mas, em entrevista ao “Globo” de hoje, a diretora Carla Camurati confirma oficialmente o que já se sabia nos bastidores – as reformas vão durar até pelo menos novembro. Com a Cidade da Música fechada – e sem a menor previsão de abertura, até porque isso depende da finalização das obras, processo embargado pela prefeitura – a Sala Cecília Meireles ficou responsável sozinha por segurar a temporada carioca. O compositor João Guilherme Ripper tem feito um excelente trabalho com a programação do teatro. Mas fiquei impressionado com a situação das instalações – placas do teto desabaram antes do concerto de sexta; goteiras fizeram parte da platéia ter que mudar de lugar; o banheiro feminino inundou com a chuva que caiu na cidade. Por que deve sempre ser assim? Talento e boa programação aliados ao descaso das autoridades com a manutenção dos espaços artísticos. Até quando?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.