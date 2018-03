As transmissões do Metropolitan: o que dizem os números?

É até divertido de assistir. O crítico inglês Norman Lebrecht tem uma birra ancestral com o Metropolitan Opera House, de Nova York e quem quer elogie qualquer uma de suas produções – com todo o refinamento de seu humor britânico, refere-se vez ou outra ao Departamento de Imprensa do MET, mais conhecido como “The New York Times”. Ele o crítico novaiorquino Anthony Tommasini, aliás, se envolveram em um debate público em 2007, quando Lebrecht anunciou o fim dos lançamentos de discos de clássicos e Tommasini ofereceu opinião contrária nas páginas do Times. Desde então, um cutuca o outro sempre que possível. Bom, Lebrecht volta a atacar. O MET acaba de anunciar os números de sua transmissão, no sábado, de “Don Giovanni”, de Mozart, sua nova produção, nos cinemas. Foram arrecadados US$ 2,3 milhões com ingressos apenas na América do Norte. Ao todo, 216 mil pessoas assistiram a ópera em 625 salas de 42 paíeses – a estimativa é de um público de mais 60 mil pessoas nas reprises programadas para essa semana. Para Lebrecht, isso significa uma mudança, que ele vê com reservas, do mercado da ópera. Como ele não explica seus motivos, fiquei pensando em possíveis argumentos contrários. Um deles é que a produção foi muito mal avaliada pela crítica, considerada insossa e pouco inventiva. Será que isso significa uma pasteurização de gosto, com o objetivo de não provocar as plateias mundo afora? O MET vai se tornar artisticamente menos ousado? É uma discussão importante, ainda que não seja nova. O impacto da tecnologia na atividade musical já se verificou com o advento do VHS, a busca pela perfeição sonora oferecida pelo CD e, agora, com o DVD e o Blu-ray. A pergunta que parece se colocar é: será que a tranmissão pelos cinemas, em vez de levar o que se faz no MET a um público maior, vai começar a dar as cartas e interferir no caráter das produções? Em outras palavras, a busca por um público maior significa concessão artística? Seja como for, os números impressionam – e, em um momento no qual se fala tanto no fim da ópera e seu público, não podem ser ignorados.

