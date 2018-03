As dez mais da música de concerto brasileira

O colega Clovis Marques fez uma interessante enquete com 78 músicos, críticos e pesquisadores: pediu a eles que escolhessem suas dez principais obras da música de concerto brasileira. O resultado não chegou a surpreender – Villa-Lobos lidera, seguido de Carlos Gomes. Mas o exercício foi bem interessante e serve de uma boa porta de entrada para este universo – o critério não foi apenas técnico mas também subjetivo. Abaixo, reproduzo a lista das dez mais (e as minhas escolhidas), mas recomendo a leitura do texto completo do Clovis, que traz a continuação da lista e as seleções de cada um dos entrevistados.

As 10 mais

Choros nº 10, de Villa-Lobos

O Guarani, de Carlos Gomes

Bachianas brasileiras nº 5, de Villa-Lobos

Lo Schiavo, de Carlos Gomes

Sinfonia em lá menor, de Alberto Nepomuceno

Festa das Igrejas, de Francisco Mignone

Sonata opus 14 para violino e piano, de Leopoldo Miguez

Maracatu de Chico Rei, de Francisco Mignone

Ponteios, de Camargo Guarnieri

Choros nº 6, de Villa-Lobos

Bachianas Brasileiras nº 4, de Villa-Lobos

A minha lista

(A ordem seguiu a memória e não um critério qualitativo)

Alberto Nepomuceno – Doze Canções Estrangeiras (orquestração de Rodolfo Coelho de Souza)

Gilberto Mendes – Santos Football Music

Villa-Lobos – Choros nº 10

Camargo Guarnieri – Sinfonia nº 5

Cláudio Santoro – Sinfonia nº 4, Da Paz

Henrique Oswald – Quarteto para piano e cordas

Almeida Prado – Cartas celestes

Francisco Mignone – Maracatu de Chico Rei

Carlos Gomes – Fosca

José Maurício Nunes Garcia – Abertura em ré