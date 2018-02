Lançamento em SP e Rio do livro “Antonio Meneses, arquitetura da emoção”

Como já contei aqui, entre janeiro e setembro deste ano eu e Luciana Medeiros, jornalista e grande amiga, estivemos trabalhando na confecção de um livro sobre o violoncelista Antonio Meneses para a editora Algol. Passou rápido e, esta semana, lançamos “Antonio Meneses: Arquitetura da Emoção”. Na quarta, será em São Paulo, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, a partir das 19 horas; e, no domingo, estaremos no Rio, na Livraria da Travessa do Shopping Leblon, a partir das 17 horas. Antonio, claro, estará conosco nos dois lançamentos. E será um prazer contar com a presença de vocês! Para mais detalhes, basta clicar na foto.

